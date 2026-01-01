DEUX PERPIGNANAIS MORTS POUR LA FRANCE EN INDOCHINE RENÉ NICOLAU ET JEAN-MARIE DUMAS

4 Rue de l’Académie Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Au Centre Départemental de Mémoire Caserne Gallieni, une conférence est organisée par la Ville de Perpignan,

Direction Archives, Histoire et Mémoire.

.

4 Rue de l’Académie Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 32 92 archives@mairie-perpignan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Centre Départemental de Mémoire Caserne Gallieni, a conference is organized by the City of Perpignan,

Archives, History and Memory Department.

L’événement DEUX PERPIGNANAIS MORTS POUR LA FRANCE EN INDOCHINE RENÉ NICOLAU ET JEAN-MARIE DUMAS Perpignan a été mis à jour le 2026-01-27 par PERPIGNAN TOURISME