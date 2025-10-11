Deux petites dames vers le nord Encagnane Aix-en-Provence

Deux petites dames vers le nord Encagnane Aix-en-Provence samedi 11 octobre 2025.

Deux petites dames vers le nord

Samedi 11 octobre 2025 à partir de 19h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 19:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Deux petites dames vers le nord de Pierre Notte.

Deux sœurs grimpent sur leur arbre généalogique. Elles s’y écorchent le cœur et les genoux, se balancent sur les branches basses et dansent sous son feuillage. On s’émeut, on rit, on espère avec elles que sous son écorce la sève y bouillonne encore. .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71

English :

Deux petites dames vers le nord by Pierre Notte.

German :

Zwei kleine Damen nach Norden von Pierre Notte.

Italiano :

Deux petites dames vers le nord di Pierre Notte.

Espanol :

Deux petites dames vers le nord de Pierre Notte.

L’événement Deux petites dames vers le nord Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence