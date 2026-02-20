Deux petites dames vers le nord Festhéa CEC Les Heures Claires Istres

Deux petites dames vers le nord Festhéa

Vendredi 27 mars 2026 à partir de 20h30. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Un road trip loufoque où drame est en vacances.

Une mère en cendres, un père introuvable. De cimetières en vieux dancings, deux soeurs taillent la route et dansent avec leurs fantômes. Un périple familial chaotique et joyeux.

Comédie de Pierre Notte par Mnémosyne Cie



FESTHEA 2026 Six compagnies de notre région se retrouvent pour cette sélection nationale. Du rire de Molière au silence des ruines, nos artistes s’emparent de la scène pour raconter nos vies, nos colères et nos joies. Une traversée vibrante pour fêter, ensemble, le théâtre de chez nous. .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 mnemosynecie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A zany road trip where drama is on vacation.

A mother in ashes, a father nowhere to be found. From cemeteries to old dance halls, two sisters hit the road and dance with their ghosts. A chaotic, joyous family journey.

L’événement Deux petites dames vers le nord Festhéa Istres a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme d’Istres