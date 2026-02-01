Deux petites dames vers le Nord Bastide Saint-Joseph Marseille 14e Arrondissement

Deux petites dames vers le Nord

Vendredi 27 février 2026 à partir de 20h. Bastide Saint-Joseph 72 Rue Paul Coxe Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Deux sœurs sur le retour grimpent dans leur arbre généalogique. Mêmes racines, même branches, elles s’y balancent au risque de s’écorcher le cœur et les genoux. Elles découvriront que la sève y coule encore.

La Mairie de secteur avec La compagnie Boîte à Mots présentent Les deux petites dames vers le nord Une pièce de Pierre Notte Interprétée par Nathalie Charrier et Magalie Chieusse.



On s’émeut, on rit, on espère avec elles que sous son écorce la sève bouillonne encore.



Bastide Saint-Joseph 72 Rue Paul Coxe Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 42 44 culture1314@marseille.fr

Two sisters on the comeback trail climb their family tree. Same roots, same branches, they swing from it at the risk of skinning their hearts and knees. They discover that the sap still flows.

