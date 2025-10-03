Deux pianos Cameo Saint Sébastien Nancy

Deux pianos Cameo Saint Sébastien Nancy vendredi 3 octobre 2025.

Deux pianos Vendredi 3 octobre, 20h15 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T20:15:00 – 2025-10-03T22:10:00

Fin : 2025-10-03T20:15:00 – 2025-10-03T22:10:00

En présence d’Arnaud Desplechin, réalisateur

Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1140#showmovie?id=Q07FO »}]

Avant-première – Mathias Vogler rentre en France après un long exil. La mentore de sa jeunesse, Elena, souhaite qu’il donne une série de concerts au piano à ses côtés à l’Auditorium de Lyon. Mais d… Cameo Saint Sébastien Deux pianos