Deux pièces de théâtre ! Mayrinhac-Lentour

Deux pièces de théâtre ! Mayrinhac-Lentour dimanche 30 novembre 2025.

Deux pièces de théâtre !

Place de l’église Mayrinhac-Lentour Lot

Tarif : – – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

D’abord, Femme déménage une tasse de Moka vient perturber la vie jusqu’alors parfaitement réglée de Nicole

D’abord, Femme déménage une tasse de Moka vient perturber la vie jusqu’alors parfaitement réglée de Nicole. Puis Une histoire à rebours c’est une autopsie du passé à laquelle se livre le couple Rosette et Otto pour identifier à quel moment » ça a gratté « .

Tout public, sur réservation

Verre de l’amitié offert .

Place de l’église Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie +33 6 16 06 06 10

English :

First, Femme déménage: a cup of mocha disrupts Nicole’s hitherto perfectly regulated life

German :

Erstens: Frau zieht um: Eine Tasse Mokka bringt Nicoles bis dahin perfekt geordnetes Leben durcheinander

Italiano :

In primo luogo, Femme déménage (La donna si muove): una tazza di moka sconvolge la vita fino ad allora perfettamente regolata di Nicole

Espanol :

En primer lugar, Femme déménage (La mujer se mueve): una taza de moca trastorna la vida de Nicole, hasta entonces perfectamente regulada

L’événement Deux pièces de théâtre ! Mayrinhac-Lentour a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Vallée de la Dordogne