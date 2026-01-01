DEUX PIÈCES DE THÉÂTRE, PAR L’AME Labastide-Clermont
DEUX PIÈCES DE THÉÂTRE, PAR L'AME Labastide-Clermont vendredi 30 janvier 2026.
21:00:00
La fameuse troupe de théâtre de Bérat proposent deux pièces de théâtre de qualité pour le prix d’une!
Les sociétaires de l’AME y déploient tout leur habituel talent pour nous faire rire, réfléchir, nous émouvoir…
* 5 TEMPS D’UNE VIE, d’après Michel Tremblay. Avec six formidables comédiennes mises en scène par Marion BOUVAREL
* MOI JE CROIS PAS, de Jean-Claude Grumberg. Toute la troupe de l’AME, mise en scène par François FEHNER
Buvette à partir de 20h30 10 .
SALLE DES FETES Labastide-Clermont 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 43 92 assoclac31@gmail.com
English :
Bérat’s famous theater troupe offers two quality plays for the price of one!
