DEUX PIERRES TURAK THÉÂTRE Clermont-l’Hérault

Lieu communiqué par mail 1 mois avant Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21 2026-03-22

Un spectacle de poche malicieux, qui réinvente le conte par l’image et éveille l’imagination.

Deux Pierres, ça tient tout entier dans la paume d’une main ou dans une boîte à chaussures. C’est une poésie bricolée, un mélange imprévu d’objets usés, exhumés des tiroirs oubliés, ceux que l’on ne se résout pas à jeter. Pinces à linges rouillées, bouts de ficelle enroulés, bois flotté, noyaux sculptés… peuplent l’imaginaire de Turak.

Autant d’univers qui se déroulent comme une suite de petits bavardages visuels.

Fasciné par la poésie de ces petits assemblages improbables et par la fatigue des objets, Michel Laubu façonne ici une galerie de portraits et crée un théâtre d’images, sorte de récit visuel des allées et venues d’anges et de pommes de terre ébouriffées.

Dès 7 ans.

Durée 1h.

Théâtre d’objets.

Un spectacle proposé dans le cadre du temps fort AU SALON ! Des spectacles chez l’habitant.

LIEU COMMUNIQUÉ PAR MAIL 1 MOIS AVANT LA REPRÉSENTATION.

TURAK TOUR

Une virée du Turak Théâtre, dans le Clermontais jusqu’au bord de l’Étang de Thau !

Cette Saison, un partenariat se tisse avec le Théâtre Molière Sète, Scène nationale Archipel de Thau…

AUBERGE ESPAGNOLE

Nous vous invitons à apporter un petit quelque chose à grignoter, à partager. .

Lieu communiqué par mail 1 mois avant Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 36 01 14 29

English :

A mischievous pocket show that reinvents storytelling through images and awakens the imagination.

Deux Pierres fits entirely into the palm of a hand or a shoebox. It’s a poetic bricolage, an unexpected mix of worn-out objects unearthed from forgotten drawers, the kind you just can’t bring yourself to throw away. Rusty clothespins, coiled bits of string, driftwood, carved cores?

German :

Ein schelmisches Taschenspektakel, das das Märchen durch Bilder neu erfindet und die Fantasie anregt.

Deux Pierres passt in eine Handfläche oder in einen Schuhkarton. Es ist eine gebastelte Poesie, eine unvorhergesehene Mischung aus gebrauchten Gegenständen, die aus vergessenen Schubladen hervorgeholt wurden, die man nicht wegwerfen kann. Verrostete Wäscheklammern, aufgerollte Schnüre, Treibholz, geschnitzte Kerne?

Italiano :

Uno spettacolo tascabile e malizioso che reinventa la narrazione per immagini e risveglia l’immaginazione.

Deux Pierres sta interamente nel palmo di una mano o in una scatola di scarpe. È una poesia fai-da-te, un mix inaspettato di oggetti logori dissotterrati da cassetti dimenticati che non riusciamo a buttare via. Mollette arrugginite, spaghi arrotolati, legni alla deriva, pietre intagliate?

Espanol :

Un travieso espectáculo de bolsillo que reinventa la narración a través de imágenes y despierta la imaginación.

Deux Pierres cabe en la palma de la mano o en una caja de zapatos. Es una poesía del bricolaje, una mezcla inesperada de objetos gastados desenterrados de cajones olvidados que no nos atrevemos a tirar. Pinzas de la ropa oxidadas, cuerdas enrolladas, madera flotante, piedras talladas..

