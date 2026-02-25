DEUX PIERRES TURAK THÉÂTRE

Lacoste Hérault

Tarif : 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Un spectacle de poche malicieux, qui réinvente le conte par l’image et éveille l’imagination.

Deux Pierres, ça tient tout entier dans la paume d’une main ou dans une boîte à chaussures. C’est une poésie bricolée, un mélange imprévu d’objets usés, exhumés des tiroirs oubliés, ceux que l’on ne se résout pas à jeter. Pinces à linges rouillées, bouts de ficelle enroulés, bois flotté, noyaux sculptés…

Deux Pierres, ça tient tout entier dans la paume d’une main ou dans une boîte à chaussures. C’est une poésie bricolée, un mélange imprévu d’objets usés, exhumés des tiroirs oubliés, ceux que l’on ne se résout pas à jeter. Pinces à linges rouillées, bouts de ficelle enroulés, bois flotté, noyaux sculptés… peuplent l’imaginaire de Turak.

Autant d’univers qui se déroulent comme une suite de petits bavardages visuels.

Fasciné par la poésie de ces petits assemblages improbables et par la fatigue des objets, Michel Laubu façonne ici une galerie de portraits et crée un théâtre d’images, sorte de récit visuel des allées et venues d’anges et de pommes de terre ébouriffées.

Dès 7 ans.

Durée 1h.

Théâtre d’objets.

Un spectacle proposé dans le cadre du temps fort AU SALON ! Des spectacles chez l’habitant.

Une virée du Turak Théâtre, dans le Clermontais jusqu’au bord de l’Étang de Thau !

Cette Saison, un partenariat se tisse avec le Théâtre Molière Sète, Scène nationale Archipel de Thau…

Auberge espagnole.

Nous vous invitons à apporter un petit quelque chose à grignoter, à partager. .

LIEU COMMUNIQUÉ PAR MAIL 1 MOIS AVANT Lacoste 34800 Hérault Occitanie

English :

A mischievous pocket show that reinvents storytelling through images and awakens the imagination.

Deux Pierres fits entirely into the palm of a hand or a shoebox. It’s a poetic bricolage, an unexpected mix of worn-out objects unearthed from forgotten drawers, the kind you just can’t bring yourself to throw away. Rusty clothespins, coiled bits of string, driftwood, carved cores?

