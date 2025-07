Deux poussins égalent trois île forget Saint-Sébastien-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-20 18:30 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

Les Poussins phoniques est un groupe de musiciens-chanteurs pour le jaune public et les parents poules.Puisées aux racines du rock, pop, funk et rap, leurs compositions s’inscrivent dans le courant des musiques actuelles et s’adressent aux enfants comme aux parents.Ils prouvent en musique et en chansons que l’on peut grandir, évoluer, changer, tout en restant soi-même. Distribution : Anthony Bazin (guitare-chant), Valentin Guilbaud (batterie-chant), Frédéric Praud (chant) / Scénographie :Cyrille Bretaud / Fresque : Korsé / Chorégraphies : Léna Aubert / Son : Patrice Tendron / Lumière : Eric Planchot / Photos : Margaux Martin’s

île forget Saint-Sébastien-sur-Loire 44230