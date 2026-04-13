Deux poussins égalent trois, les poussins phoniques Complexe Petit Breton Pénestin Lundi 13 avril, 17h30 gratuit

Deux poussins égalent trois, les poussins phoniques

Poussins Phoniques est un groupe de musiciens-chanteurs pour le jeune public et les parents poules. Puisées aux racines du rock, pop, funk, rap (…), leurs compositions s’inscrivent dans le courant des musiques actuelles et s’adressent aux enfants comme aux parents. Visuels autant que soniques, énergiques autant que participatifs, les concerts des Poussins Phoniques décoiffent les plumages et activent les méninges.

Après avoir donné plus de deux cents représentations de leurs précédentes créations « Plus vrais que nature » et « Yellow sun machine », les Poussins Phoniques passent de duo à trio avec l’éclosion d’un nouveau poussin, Valentin Guilbaud à la batterie pour « Deux Poussins égalent trois ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-13T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-13T18:30:00.000+02:00

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Complexe Petit Breton allée des sports 56760 PENESTIN Pénestin 56760 Morbihan



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