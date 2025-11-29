DEUX RIEN Ganges

DEUX RIEN

Entre danse et clowneries

Au moment où nous observons cet étrange binôme, rien ne nous indique son histoire. Accrochés l’un à l’autre, bouée ou boulet, ils se maintiennent au bord du gouffre, pour le meilleur et pour le pire .Ces deux rien, clandestins du réel s’occupent ,s’écrivent, s’inventent un ailleurs, un entre-deux et choisissent de passer à l’abordage du monde réel par le biais du jeu. Entre danse et clowneries, le duo emporte les spectateurs du rire aux larmes sans prononcer le moindre son. .

Between dance and clowning

