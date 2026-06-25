Deux univers, une rencontre exposition de peinture d’Alexis et de Jenfi Moulin de Chazeu Laizy
vendredi 10 juillet 2026 · Moulin de Chazeu · Laizy
Informations pratiques
Laizy
Deux univers, une rencontre exposition de peinture d’Alexis et de Jenfi
Moulin de Chazeu 1360 route de Chazeu Laizy Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Deux univers, une rencontre …
– La peinture d’Alexis est une peinture figurative, à la frontière du réel et de l’imaginaire. Entre paysages, visages et sensations, son travail explore l’intime et invite chacun à projeter son propre regard.
– Jenfi lui a toujours suivi un chemin artistique libre guidé par la curiosité et le goût de l’exploration. Cette diversité d’expression l’a souvent tenu à l’écart des cadres habituels de l’édition et de la presse. .
Moulin de Chazeu 1360 route de Chazeu Laizy 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 39 64 67
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English : Deux univers, une rencontre exposition de peinture d’Alexis et de Jenfi
L’événement Deux univers, une rencontre exposition de peinture d’Alexis et de Jenfi Laizy a été mis à jour le 2026-06-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)