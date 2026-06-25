Deux univers, une rencontre exposition de peinture d’Alexis et de Jenfi Moulin de Chazeu Laizy

Informations pratiques

Laizy

Deux univers, une rencontre exposition de peinture d’Alexis et de Jenfi

Moulin de Chazeu 1360 route de Chazeu Laizy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Deux univers, une rencontre …

– La peinture d’Alexis est une peinture figurative, à la frontière du réel et de l’imaginaire. Entre paysages, visages et sensations, son travail explore l’intime et invite chacun à projeter son propre regard.

– Jenfi lui a toujours suivi un chemin artistique libre guidé par la curiosité et le goût de l’exploration. Cette diversité d’expression l’a souvent tenu à l’écart des cadres habituels de l’édition et de la presse. .

Moulin de Chazeu 1360 route de Chazeu Laizy 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 39 64 67

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English : Deux univers, une rencontre exposition de peinture d’Alexis et de Jenfi

L’événement Deux univers, une rencontre exposition de peinture d’Alexis et de Jenfi Laizy a été mis à jour le 2026-06-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)