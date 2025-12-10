Deux voyages. (Cendrars. Pessoa.) Espace Noriac Limoges

Deux voyages. (Cendrars. Pessoa.)

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-22

Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France Blaise Cendrars

Cendrars raconte le voyage d’un jeune homme confronté au bruit et à la fureur du monde moderne, emportant avec lui lectures d’enfance et fascination pour les cartes et les villes. Entre machines de guerre et rencontres imaginaires avec peintres, musiciens et poètes, il cherche à semer un passé auquel seule Jehanne le rattache. Solitaire, aventurier, culte de la vie et de la vérité, il bourlingue pour saisir l’infini dans la douleur et l’horreur.

Fernando Pessoa

Poète et avant-gardiste, Pessoa explore la vie intime et la conscience sensorielle, gardien de ses pensées, cherchant l’essence du monde à travers les sens et l’expérience. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 95 75 57 yann.karaquillo@gmail.com

English : Deux voyages. (Cendrars. Pessoa.)

L’événement Deux voyages. (Cendrars. Pessoa.) Limoges a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Limoges Métropole