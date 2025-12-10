Deux voyages. (Cendrars. Pessoa.) Espace Noriac Limoges
Deux voyages. (Cendrars. Pessoa.) Espace Noriac Limoges mardi 21 avril 2026.
Deux voyages. (Cendrars. Pessoa.)
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-21 2026-04-22
Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France Blaise Cendrars
Cendrars raconte le voyage d’un jeune homme confronté au bruit et à la fureur du monde moderne, emportant avec lui lectures d’enfance et fascination pour les cartes et les villes. Entre machines de guerre et rencontres imaginaires avec peintres, musiciens et poètes, il cherche à semer un passé auquel seule Jehanne le rattache. Solitaire, aventurier, culte de la vie et de la vérité, il bourlingue pour saisir l’infini dans la douleur et l’horreur.
Fernando Pessoa
Poète et avant-gardiste, Pessoa explore la vie intime et la conscience sensorielle, gardien de ses pensées, cherchant l’essence du monde à travers les sens et l’expérience. .
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 95 75 57 yann.karaquillo@gmail.com
English : Deux voyages. (Cendrars. Pessoa.)
L’événement Deux voyages. (Cendrars. Pessoa.) Limoges a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Limoges Métropole