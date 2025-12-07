Deuxième dimanche de l’Avent Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray

Deuxième dimanche de l’Avent

Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Début : 2025-12-07 10:30:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Sainte-Anne-d’Auray s’illumine !

Au programme

10h30 Messe en breton à la Chapelle de l’Immaculée

11h Messe des pèlerins à La Basilique

Participation musicale du chœur Nicolazic.

Jérôme Desprez, direction ; Véronique Le Guen Orgue .

Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 68 80

