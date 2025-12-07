Deuxième dimanche de l’Avent Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray
Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Début : 2025-12-07 10:30:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Sainte-Anne-d’Auray s’illumine !
Au programme
10h30 Messe en breton à la Chapelle de l’Immaculée
11h Messe des pèlerins à La Basilique
Participation musicale du chœur Nicolazic.
Jérôme Desprez, direction ; Véronique Le Guen Orgue .
Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 68 80
