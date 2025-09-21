Deuxième édition de la « Visite visitée… Lè moun Maho té ka désann Lapwent » Centre culturel Rémy Nainsouta Pointe-à-Pitre

Deuxième édition de la « Visite visitée… Lè moun Maho té ka désann Lapwent » Dimanche 21 septembre, 09h00 Centre culturel Rémy Nainsouta Guadeloupe

Rendez-vous Place des Martyrs de la Liberté (Parvis de l’Hôtel de ville)

C’est un concept inédit d’une visite de l’architecture de la ville de Pointe-à-Pitre sur deux sphères de public. Il ponctue la communication patrimoniale durable entre habitants de communes différentes.

Des Baie-Mahautiens de l’association « Balans-là » évoqueront leurs impressions, du temps où ils « descendaient en ville ».

A l’issu de cette visite, menée par un guide-conférencier du service patrimoine en présence du grand public, un échange se tiendra au Centre culturel Rémy Nainsouta autour d’une collation offerte par l’Association Balans-là.

