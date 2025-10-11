Deuxième Festival du livre de Lalbenque Lalbenque

Deuxième Festival du livre de Lalbenque Lalbenque samedi 11 octobre 2025.

Deuxième Festival du livre de Lalbenque

120 rue du marché aux truffes Lalbenque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 13:00:00

Date(s) :

2025-10-11 2025-10-12

Le festival du livre s’ouvrira le samedi 11 octobre avec la 4ème édition du salon des écrivains qui accueillera une vingtaine d’auteurs locaux et régionaux à la salle des fêtes, de 10h à 13h et de 14h à 18h

Le festival du livre s’ouvrira le samedi 11 octobre avec la 4ème édition du salon des écrivains qui accueillera une vingtaine d’auteurs locaux et régionaux à la salle des fêtes, de 10h à 13h et de 14h à 18h. Venez découvrir ou redécouvrir des auteurs qui ont fait le succès des éditions précédentes mais aussi de nouvelles ‘pépites’ dénichées dans toute la région. Le public pourra flâner à la rencontre de nombreux auteurs aux styles différents et aux histoires de vie inspirantes, roman régional, polar, littérature jeunesse, science fiction, fantastique, roman historique, carnets de voyages, développement personnel. .

120 rue du marché aux truffes Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 66 26 93 96

English :

The book festival opens on Saturday, October 11 with the 4th edition of the writers’ salon, featuring some twenty local and regional authors at the Salle des Fêtes, from 10am to 1pm and 2pm to 6pm

German :

Das Buchfestival wird am Samstag, den 11. Oktober mit der 4. Ausgabe der Schriftstellermesse eröffnet, bei der rund 20 lokale und regionale Autoren im Festsaal von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr zu Gast sein werden

Italiano :

Il festival del libro si apre sabato 11 ottobre con la quarta edizione della fiera degli scrittori, che accoglierà nella Salle des Fêtes una ventina di autori locali e regionali, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Espanol :

La fiesta del libro se inaugura el sábado 11 de octubre con la 4ª edición de la feria de escritores, que acogerá a una veintena de autores locales y regionales en la Salle des Fêtes, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas

L’événement Deuxième Festival du livre de Lalbenque Lalbenque a été mis à jour le 2025-09-15 par OT CVL Lalbenque Limogne