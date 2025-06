DEUXIÈME FÊTE DES VINS – Siran 3 août 2025 07:00

Hérault

DEUXIÈME FÊTE DES VINS Circulade du village Siran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Dans la circulade du village, trente vignerons ont attendus. Présence de divers artisans.

Restauration possible sur place.

.

Circulade du village

Siran 34210 Hérault Occitanie ensirandan@gmail.com

English :

Thirty winegrowers were on hand in the village circulade. Various craftsmen will also be present.

Catering available on site.

German :

In der Circulade des Dorfes wurden dreißig Winzer erwartet. Verschiedene Handwerker sind anwesend.

Verpflegung vor Ort möglich.

Italiano :

Trenta viticoltori erano in attesa nella circonvallazione del villaggio. Saranno presenti anche diversi artigiani.

Il catering è disponibile sul posto.

Espanol :

Treinta viticultores esperaban en la circulación del pueblo. También estarán presentes varios artesanos.

Catering disponible in situ.

L’événement DEUXIÈME FÊTE DES VINS Siran a été mis à jour le 2025-06-14 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC