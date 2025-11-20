Deuxième Impromptu : Le renoncement Pavillon Carré de Baudouin Paris

L’angoisse face à la transformation écologique du monde est souvent liée à la crainte que nos modes de vie deviennent moins vivants et joyeux, que nos existences s’appauvrissent et se ternissent à cause des sacrifices nécessaires pour s’adapter à un mode de vie écoresponsable. Mais que signifie réellement « renoncer » ? Est-ce synonyme de faire moins, de vivre moins, d’être moins ? Et si, paradoxalement, l’acte même de renoncer était, contrairement aux apparences, une épreuve souvent salutaire, qui, loin de nous amoindrir, renforce notre être ? Si tel est le cas, il est essentiel de repenser notre engagement écologique comme une opportunité d’être davantage, plutôt que de se sentir diminué.

Rappelons-nous des mots de la philosophe Simone Weil, qui nous invite à renoncer :

« Détacher notre désir de tous les biens et attendre. L’expérience prouve que cette attente est comblée. On touche alors le bien absolu. »

En alliant cirque contemporain et philosophie, la reprise de cet impromptu sur le renoncement déjà programmé la saison dernière au Carré Baudouin, en partenariat avec l’Académie Fratellini, sera retravaillée avec une équipe artistique plus nombreuse, ce qui transformera la proposition initiale. L’esprit de cette performance est néanmoins toujours le même : aborder l’écologie sous un angle différent, dans une dynamique où le physique et l’intellect se rejoignent.

Comment s’engager, par le corps et l’esprit, dans les problématiques les plus pressantes et complexes de notre époque, celles qui concernent notre environnement et notre habitat planétaire ? Dans une démarche à la fois citoyenne et artistique, sans revendiquer l’autorité d’une expertise quelconque, nous nous efforçons d’explorer, à partir de nos émotions et de nos expériences partagées, les questions essentielles liées à notre planète.

Guillaume Clayssen, agrégé de philosophie, metteur en scène et comédien, ainsi que le jongleur d’anneaux, Itamar Hai, et le duo de main à main Jonas Pépin et Prune Gontard, tou·te·s trois artistes-apprenti·e·s à l’Académie Fratellini, s’efforceront, à travers des figures acrobatiques, des jongleries improbables et des concepts philosophiques, d’explorer cet impératif contemporain du renoncement écologique.

Conférence Universités² : Tryptique philosophique et circassien sur l’écologie.

Le jeudi 20 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-20T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-20T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-20T19:00:00+02:00_2025-11-20T20:30:00+02:00

Pavillon Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris

https://www.pavilloncarredebaudouin.fr/evenements/premier-impromptu-le-deni/ +33158535540 carredebaudouin@paris.fr