DEUXIÈME PARTIE THEATRE EDOUARD VII Paris dimanche 15 février 2026.
DEUXIÈME PARTIEde Samuel Benchetrit Carole et Stéphane, mariés depuis trente ans, voient leur routine bouleversée par l’arrivée de Pierre Kraft.Ils ne le connaissent pas.En revanche, lui, les connaît par cœur…Avec Patrick Bruel, Stéphane Freiss, et Marine DeltermeMise en scène Ladislas ChollatAssistant à la mise en scène : Éric SupplyCostumes : Jean-Daniel VuillermozDécors : Emmanuelle Roy Lumières : Alban SauvéA partir du 27 janvier 2026Du mardi au samedi 21h – Samedi 16h30 – Dimanche 16h
THEATRE EDOUARD VII 10 PLACE EDOUARD VII 75009 Paris 75