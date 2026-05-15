Villegongis

Deuxième rassemblement de véhicules anciens

4 Place de la Mairie Villegongis Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Deuxième rassemblement de véhicules anciens

Le dimanche 21 juin 2026, Villegongis accueillera le 2ᵉ rassemblement de véhicules anciens de 7h à 18h.

Passionnés et curieux pourront découvrir de nombreux véhicules anciens voitures, camions, tracteurs, motos, youngtimers, cyclomoteurs militaires, américaines et véhicules d’exception.

Une randonnée de 50 km avec deux arrêts sur le parcours sera proposée avec un départ à 9h30. Le vin d’honneur aura lieu à 11h30.

Une bourse d’échange avec emplacements gratuits sera également accessible, avec réception des véhicules à partir de 8h.

Un repas sur réservation est proposé au tarif de 20 € (entrée, plat, fromage et dessert, boissons non comprises), avec réservation avant le 13 juin 2026.

Pour plus d’information 06 87 89 87 14 .

4 Place de la Mairie Villegongis 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 89 87 14 donald59@wanadoo.fr

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English :

Second gathering of vintage vehicles

L’événement Deuxième rassemblement de véhicules anciens Villegongis a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Levroux