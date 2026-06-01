Deuxième rencontre du RADAR Parl, Rabat, Rabat

Deuxième rencontre du RADAR Parl 3 – 5 juin Rabat Préfecture de Rabat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T10:30:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00

Cette rencontre sponsorisée par la Chambre des représentants du Royaume du Maroc verra l’adoption du Plan stratégique du réseau. Elle portera également sur l’expérience du Maroc en matière de gestion de l’information parlementaire.

Rabat parlement Rabat 10006 Océan Préfecture de Rabat Rabat-Salé-Kénitra [{« type »: « phone », « value »: « +221 77 565 44 72 »}]

Rencontre annuels des acteurs du réseau africain de documentation, d’archives et de recherche des parlements

Parlement du Maroc