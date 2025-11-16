Deuxième rendez-vous des Dimanches du 19M FM avec Oxmo Puccino et Aristide Barraud le19m Paris

Au programme

Dimanche 16 novembre, la Galerie du 19M accueille un temps de rencontre inédit entre Oxmo Puccino et Aristide Barraud.

Réunis par leur passion du verbe, du flow et l’attachement qu’ils portent aux lieux qui les ont vu grandir, les deux artistes dialogueront sur la transmission et l’importance du compagnonnage dans la création.

A l’aube de la sortie de son neuvième opus qui signera près de trente ans de carrière, Oxmo Puccino a dédié ces six dernières à la composition de ce tout dernier album. Loin des processus créatifs toujours plus rapides et éphémères de l’industrie musicale, il fait acte.

Aristide Barraud écrit, photographie, capture l’éphémère et le transforme en mémoire. Son dernier livre

« Bâtiment 5 Courte vie pleine », préfacé par Oxmo Puccino, tentait l’exercice d’ancrer la cité des Bosquets, en proie à la destruction de ses barres d’immeubles, dans l’Histoire.

Les deux artistes évoqueront leur rapport au temps et aux lieux comme espaces de mémoire et d’inspiration.

Une rencontre animée par Télérama.

En amont de la discussion, le public pourra également prendre part à un atelier de lecture et de broderie proposé par Cindy Bannani. Une pratique collective inspirée des ouvrages de la bibliothèque conçue par les artistes de l’exposition Trouver son Monde. Le public sera invité à broder les phrases de certains extraits choisis.

Et pour les plus matinaux, brunch à compter de midi au Café du 19M.

Déroulé de l’après-midi

Brunch au Café du 19M

de 12h à 15h

Sessions de broderie participative et de lecture

de 14h à 16h15

Discussion avec Oxmo Puccino et Aristide Barraud

à 16h30

La Galerie du 19M présente les Dimanches du 19M FM, des rendez-vous pensés comme une émission de radio en public dans le cocon du Café du 19M. Une ou plusieurs personnalités sont invitées à débattre sur les thèmes de l’exposition « Trouver son monde ». Aguerri ou débutant, le public pourra aussi prendre part à une broderie participative libre. Pour ce rendez-vous, retrouvez une discussion entre Oxmo Puccino et Aristide Barraud.

Le dimanche 16 novembre 2025

de 14h00 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes.

le19m 2, place Skanderbeg 75019 Paris

