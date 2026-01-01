Deuxième Salon du Livre Art et mémoire

Château de Lailly-en-Val Lailly-en-Val Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 10:00:00

fin : 2026-01-18 18:00:00

Date(s) :

2026-01-18

Le Château de Lailly en Val accueille le second salon du livre en partenariat avec l’Association Vitalité Rurale, dimanche 18 janvier.

Le Château de Lailly en Val accueille le second salon du livre en partenariat avec l’Association Vitalité Rurale, dimanche 18 janvier.

Ce premier rendez-vous littéraire de proximité 2026 permettra de découvrir tous les univers d’écriture Livres jeunesse, policier, triller, récits historiques, romans, livres du terroir, mangas, science-fiction, BD, poésies, fantaisies seront présentés par leurs auteurs. Vous pourrez aussi découvrir des auteurs également artistes qui présenteront leurs créations.

Interventions littéraires de Patrick Arragain, comédien professionnel qui dira des textes d’Annie Kubasiak Barbier autrice solognote, et chevalier des Arts et des Lettres. .

Château de Lailly-en-Val Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Château de Lailly en Val hosts the second book fair in partnership with the Association Vitalité Rurale, on Sunday January 18.

L’événement Deuxième Salon du Livre Art et mémoire Lailly-en-Val a été mis à jour le 2026-01-13 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE