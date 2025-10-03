DEVALER Parcours d’art contemporain Sainte-Marie-aux-Mines

centre-ville Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-03 14:00:00

fin : 2025-10-12 19:00:00

2025-10-03 2025-10-10

Après le succès de sa première édition, Dévaler revient en 2025 avec un parcours élargi et toujours plus ambitieux. Entre patrimoine remarquable et créations contemporaines, l’événement invite le public à déambuler dans les vallées du Val d’Argent pour découvrir une vingtaine d’artistes et une quinzaine de lieux insolites ancien lycée, chapelle Madeleine, piscine historique, maison de mineur, serre de la Villa Burrus, anciens ateliers textiles…

Pensé comme une rencontre entre art, histoire et territoire, Dévaler propose une expérience unique explorer des lieux emblématiques de la vallée tout en s’immergeant dans des univers artistiques variés peinture, sculpture, photographie, installation sonore, illustration, textile. Chaque espace devient le théâtre d’une rencontre singulière entre habitants, artistes et visiteurs.

Cette deuxième édition réunira aussi bien des artistes issus du territoire que des créateurs venus d’ailleurs, tous inspirés par les paysages et l’âme du Val d’Argent. Le public pourra notamment découvrir

– les paysages photographiques de Stéphane Spach,

– les sculptures d’Etienne Champion,

– l’univers coloré de Catherine Waller,

– les œuvres chamaniques de Jacques Battais,

– les installations du sculpteur Adrien Meneau,

– ou encore l’exposition collective des artistes de la première édition.

En complicité avec le festival musical C’est dans la Vallée de Rodolphe Burger, le deuxième week-end fera dialoguer arts visuels et musique pour un temps fort à ne pas manquer. .

centre-ville Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est

