Une expérience insolite en famille : visite-enquête au Père Lachaise Devant le cimetière du Père Lachaise Paris samedi 19 juillet 2025.

Le scénario :

Un mystère plane sur le cimetière le plus visité de Paris ! Le corps de Lina Galrène a été retrouvé sur la tombe de Jean de La Fontaine. L’enquête du commissaire Martini piétine, et il a désespérément besoin de votre aide pour élucider ce mystère. Parcourez les allées paisibles du cimetière, explorez les majestueux tombeaux et rendez hommage aux illustres personnalités qui y reposent. Des indices doivent certainement s’y trouver !

Les atouts de cette visite en famille :

• Une immersion totale grâce à un comédien qui favorise la participation.

• Une découverte culturelle unique qui permet de s’amuser tout en se cultivant.

• Un moment convivial, pour une activité en famille.

Informations pratiques :

• Lieu de départ : porte Gambetta – Cimetière du Père-Lachaise – 75020 Paris

• Point d’intérêts : le cimetière du Père Lachaise

• Durée : 1h45

• Âge : Dès 12 ans

Plongez dans une enquête grandeur nature où un comédien vous guidera à travers le mythique cimetière du Père Lachaise. Au fil d’un véritable scénario, vous (re)découvrirez les monuments iconiques et les anecdotes historiques du quartier. Préparez-vous à une vivre visite insolite inoubliable !

Du samedi 19 juillet 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :

payant

De 20 à 25 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Date(s) :

Devant le cimetière du Père Lachaise Cimetière du Père Lachaise 75019 Paris

https://reservations.visites-spectacles.com/index.php?page=events +33749403441 victoria@quiveutpister.com