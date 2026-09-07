DEVELLOPEMENT DE LA PRATIQUE : SEMAINE DE LA FORME 2026 AVEC ERISSET, LA POSSESSION (97419), La Possession

Informations pratiques

DEVELLOPEMENT DE LA PRATIQUE : SEMAINE DE LA FORME 2026 AVEC ERISSET Samedi 3 octobre, 14h00 LA POSSESSION (97419) La Réunion

Gratuit de 7 à 17 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T12:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T12:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00

Multi Sports Enfant – Sport Adapté

LA POSSESSION (97419) RUE DU STADE SAINTE THERÈSE – COMPLEXE SPORTIF TITOULIT – LA POSSESSION (97419) La Possession 97419 La Réunion La Réunion [{« type »: « email », « value »: « erisset974@gmail.com »}]

Multi Sports Enfant – Sport Adapté