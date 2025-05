Développement à l’international : retours d’expérience d’entrepreneurs et dirigeants – VO2 Group 75002 Paris, 22 mai 2025, Paris.

Développement à l’international : retours d’expérience d’entrepreneurs et dirigeants VO2 Group 75002 Paris Jeudi 22 mai, 19h30 sur inscription

Développement à l’international : retours d’expérience d’entrepreneurs et dirigeants avec HEC Alumni

Préparez-vous à conquérir le monde !

Vous rêvez de propulser votre entreprise sur la scène internationale ? De saisir de nouvelles opportunités, d’augmenter vos parts de marché et de diversifier vos revenus ? L’internationalisation est la clé pour renforcer votre compétitivité, stimuler l’innovation et améliorer la notoriété de votre marque. Mais par où commencer ? Comment naviguer dans les complexités culturelles, réglementaires et financières ? Quelles stratégies adopter pour garantir votre succès ?

Rejoignez-nous pour une soirée exclusive et interactive où des entrepreneurs et dirigeants partageront leurs expériences et vous fourniront des conseils pratiques pour réussir votre expansion internationale.

Claire Nouet, co-fondatrice et COO de Pathway, une startup deeptech en IA spécialisée dans le traitement de données dynamiques en temps réel implantée en France, en Pologne et aux USA.

Bertrand de Poly, co-fondateur, membre du conseil d’administration et ex-CEO de CellTivity Scientific une entreprise implantée aux USA qui commercialise une solution d’imagerie et d’analyse cellulaire pour les biopsies.

Isabelle Bailly, présidente des Conseillers du Commerce Extérieur des Hauts de Seine et présidente du conseil d’administration de SNECI, où elle a fait la majeure partie de sa carrière à l’international.

Valérie Gombart, co-fondatrice et CEO de Hi Inov – Dentressangle, un fond d’investissement Tech B2B en France et en Allemagne.

Cette table ronde sera animée par :

️ Andrea Vaugan, operating partner et fondatrice de Wyngs, une agence franco-allemande spécialisée dans l’internationalisation.

Pourquoi participer ?

✅ Réseautage de qualité : Échangez avec des professionnels aguerris et des experts de l’internationalisation.

✅ Conseils pratiques : Obtenez des insights concrets et des stratégies éprouvées pour maximiser vos chances de succès à l’étranger.

✅ Inspiration et motivation : Découvrez des parcours inspirants et des témoignages de réussite.

✅ Ambiance conviviale : Profitez d’un cocktail après la table ronde pour prolonger les échanges dans une atmosphère détendue.

Cette soirée sera interactive et se déroulera en mode hybride :

En présentiel : Dans les locaux de VO2 Group à Paris à19h30 (accueil à partir de 19h)

En ligne : Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer.

Ne manquez pas cette opportunité unique de bénéficier des conseils d’experts et de partager vos expériences avec d’autres professionnels. Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place !

L’équipe du Bureau du Club des Entrepreneurs HEC

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-22T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-22T20:30:00.000+02:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/developpement-a-l-international-retours-d-experience-d-entrepreneurs-et-dirigeants/2025/05/16/12557

VO2 Group 75002 100 rue Réaumur 75002 PARIS Quartier de Bonne-Nouvelle Paris 75002 Paris