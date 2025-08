Développer des projets de court métrage

Développer des projets de court métrage jeudi 20 novembre 2025.

Prérequis

Connaissance du secteur audiovisuel

Objectifs

• Connaître les tendances et les genres produits et avoir des notions d’analyse du marché.

• Repérer des talents et faire émerger des projets

•

Savoir comment trouver des projets et déceler leur potentiel, savoir

expertiser un scénario : cerner les forces et faiblesses du scénario

• Analyser la dramaturgie d’un projet.

•

Identifier les intentions de l’auteur et trouver avec lui.elle la

problématique du scénario, le personnage principal et l’élément

déclencheur

• Comprendre son rôle en tant que producteur.ice dans un projet.

• Savoir comment travailler avec un.e auteur.ice

• Identification du positionnement du film (catégories de financements et de diffusion)

Effectif

12 personnes

Une journée pour des repères solides pour choisir ses projets, structurer leur développement, comprendre ses responsabilités de producteur et mieux collaborer avec les auteurs. La formation s’appuiera sur des cas pratiques et des outils pour aider chaque participant à clarifier sa vision dans un environnement compétitif.

Le jeudi 20 novembre 2025

de 10h00 à 18h00

payant

180 euros adhérent·e·s en financement personnel

245 euros non-adhérent·e·s et financements externes (France Travail, AFDAS…)

Non éligible au CPF

Pour un financement personnel, il est possible d’échelonner le paiement en plusieurs mensualités.

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-20T11:00:00+01:00

fin : 2025-11-20T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-20T10:00:00+02:00_2025-11-20T18:00:00+02:00



https://maisondufilm.com/formations/developper-des-projets-de-court-metrage/ +33140343246 formation@maisondufilm.com https://www.facebook.com/maisondufilm https://www.facebook.com/maisondufilm