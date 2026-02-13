Développer et exercer son esprit critique, Bibliothèque départementale des bouches du Rhône, Marseille

Développer et exercer son esprit critique Jeudi 23 avril, 10h00 Bibliothèque départementale des bouches du Rhône Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T10:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T10:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00

Atelier d’une journée avec une classe de 5eme autour de l’esprit critique. La matinée est consacrée à des apports théoriques alternés avec des exercices ludiques , l’après-midi consiste en la projection d’un film suivi d’un débat mouvant.

Bibliothèque départementale des bouches du Rhône 20 rue Mirès 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

