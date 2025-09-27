Développer sa propre hygiène énergétique pour entretenir son bien-être Espace Yama Montmorot

Développer sa propre hygiène énergétique pour entretenir son bien-être

Espace Yama 570 Route de Saint-Didier Montmorot Jura

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 17:30:00

2025-09-27

Vous vous sentez en déséquilibre avec votre corps, vos émotions, votre âme ? Le stress de la vie quotidienne vous pèse et affecte votre capacité à gérer vos émotions, vos relations, votre travail ?

Une série de 5 ateliers (1 par mois) pour découvrir des outils vous permettant d’élever et entretenir vos énergies afin d’améliorer votre bien-être physique, émotionnel et psychologique.

Vous repartirez avec votre propre routine quotidienne personnalisée pour prendre soin de vos énergies (hygiène énergétique) et ainsi vous sentir plus serein.e, en phase avec vos émotions et qui vous êtes. .

Espace Yama 570 Route de Saint-Didier Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 09 38 91 nat_om@gmx.fr

