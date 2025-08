Développez le plaisir de bouger avec Kinder Joy of Moving !

Développez le plaisir de bouger avec Kinder Joy of Moving ! samedi 5 juillet 2025.

Cet été, le programme du Groupe Ferrero « Kinder Joy of

Moving » s’installe au Bassin de la Villette pour proposer une activité ludique

dédiée aux enfants âgés de 6 à 12 ans.

Un jour une activité ! Les futurs sportifs en herbe pourront

ainsi se tester au basket, au badminton, aux jeux d’adresse ou encore aux jeux

d’équipe. Accompagnés et encadrés par des animateurs sportifs, les enfants

participeront à une série d’ateliers ludiques et pédagogiques. Cela leur permettra de partager un moment sportif et festif pendant les vacances

scolaires. Après l’initiation aux activités, les enfants peuvent pleinement profiter des espaces de Paris Plages !

Le programme Kinder Joy of Moving a pour objectif de

faciliter au maximum l’accès au sport dès le plus jeune âge. Depuis

ses débuts, en partenariat avec les fédérations sportives d’athlétisme et de

basketball, ce programme permet de faire découvrir aux enfants des sports,

leurs valeurs mais aussi d’aller à la rencontre de sportifs professionnels.

L’année dernière, avec Kinder Joy of Moving, ce sont plus de 500 000 enfants

français qui ont pu participer à une activité sportive liée au programme.

Venez profiter d’activités sportives et ludiques à destination des enfants afin de partager des moments festifs avec Kinder Joy of Moving.

Du samedi 05 juillet 2025 au dimanche 31 août 2025 :

mercredi, vendredi, samedi

de 15h00 à 19h00

gratuit Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

https://www.kinder.com/fr/fr/kinder-joy-of-moving