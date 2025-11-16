DEVENDRA BANHART SOLO Alhambra Genève

DEVENDRA BANHART SOLO Dimanche 16 novembre, 19h00 Alhambra

Cinq ans après avoir illuminé la scène de l’Alhambra pendant Antigel lors de son 10e anniversaire en 2020, Devendra Banhart revient en terres genevoises pour un moment suspendu, en solo.

Le poète mystique et folk moderne nous offre cette fois un concert intimiste et envoûtant, à la croisée de la douceur et de l’étrangeté.

Explorateur sonore et figure du freak folk, Devendra Banhart tisse des chansons aux accents psychédéliques, latins et poétiques. Son univers singulier mêle douceur, étrangeté et spiritualité, porté par une voix caméléon et une sensibilité à fleur de peau. À chaque morceau, il invite à un voyage intérieur, entre rêve et réalité.

Ouverture de la billetterie : vendredi 18 juillet à 10h !

Horaires (sous réserve de modifications) :

Portes : 18h00

Concert : 19h00

Renseignements (auprès de l’organisateur) :

billetterie@antigel.ch

www.antigel.ch

Tél. +41 22 575 87 15

@Magdalena Wosinska