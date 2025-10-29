Devenez acteur/actrice de votre négociation salariale ENAC Alumni Toulouse Mercredi 29 octobre, 13h00 sur inscription

Devenez acteur/actrice de votre négociation salariale avec ENAC Alumni

Vous avez besoin de conseils pour aborder sereinement la question de la rémunération en entretien de recrutement ou en entretien annuel / professionnel ? Ce webinaire vous aidera à :

Obtenir les repères nécessaires pour évaluer votre rémunération

Disposer des arguments essentiels pour proposer une rémunération juste

Être prêt(e) à négocier en toute confiance

Pour participer, vous devez vous inscrire sur ce lien : [https://www.apec.fr/candidat/les-services-apec/les-ateliers.html?idAtelier=2768020&id-motif=596752#/atelier-prive](https://www.apec.fr/candidat/les-services-apec/les-ateliers.html?idAtelier=2768020&id-motif=596752#/atelier-prive)

Ce webinaire est organisé en collaboration avec l’APEC, exclusivement pour les alumni de l’ENAC. Il sera animé par Pascale GEISLER.

ENAC ALUMNI

ENAC Alumni est l’association des diplômés de toutes les formations qu’enseigne l’ENAC que ce soit sur son site de Toulouse, dans les centres mais aussi à l’international. L’association a pour mission d’animer un réseau de plus de 29 000 Alumni et étudiants dans le monde entier.

Que ce soit au travers de sa convention passée avec l’école, de son amitié avec la Fondation de l’ENAC et des différentes associations étudiantes, ENAC Alumni permet à tous ses membres de garder contact avec ses camarades, avec son école mais également d’utiliser le réseau pour développer des opportunités de carrières.

ENAC Alumni c’est :

Une école

+ de 500 diplômés par an

La diversité des formations de nos Alumni avec 30 programmes de formations

Une visibilité internationale : 1/4 de nos étudiants sont étrangers issus de plus de 50 pays différents

Des entreprises partenaires

Des événements toute l’année

la FORCE d’un réseau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-29T13:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-29T14:00:00.000+01:00

1

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/devenez-acteur-de-votre-negociation-salariale-1133

ENAC Alumni 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne