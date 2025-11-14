Devenez agent(e) de fabrication industrielle et obtenez le titre professionnel – Formation et postes à pourvoir Saint-Palais – Agence BIARRITZ Saint-Palais

Devenez agent(e) de fabrication industrielle et obtenez le titre professionnel – Formation et postes à pourvoir Vendredi 14 novembre, 09h00 Saint-Palais – Agence BIARRITZ Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T09:00:00+01:00 – 2025-11-14T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-14T09:00:00+01:00 – 2025-11-14T11:00:00+01:00

Devenez Agent(e) de fabrication industrielle et obtenez le Titre Professionnel en seulement 42 jours. Formation rémunérée. De nombreux postes à pourvoir en CDI CDD, temps plein et temps partiel sur le pays basque. Nous vous proposons une formation préalable à l’embauche dans un secteur riche en opportunités.

Formation du lundi 8 décembre 2025 au mercredi 18 février 2026 à l’AFTRAL de Mouguerre. Nous vous attendons pour une réunion d’information et de découverte de ce secteur en tension : – Le v

Saint-Palais – Agence BIARRITZ 64120 Saint-Palais Saint-Palais 64120 Béhasque-Lapiste Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/526181 »}]

Devenez Agent(e) de fabrication industrielle et obtenez le Titre Professionnel en seulement 42 jours. Formation rémunérée. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution