Devenez ambassadrice Trajectoires 2026 – spécial Entrepreneuriat HEC Alumni Paris

Pour cette 17ᵉ édition, HEC We&men, via son programme Trajectoires, met à l’honneur des femmes entrepreneures, intrapreneures ou repreneuses d’entreprise venues du monde entier.

Huit Ambassadrices seront sélectionnées en février 2026 par un comité réunissant des représentants d’HEC, des acteurs de l’écosystème entrepreneurial et des professionnels des médias.

En tant qu’Ambassadrice, vous serez la porte-parole d’HEC We&men, et ouvrirez la voie à de nouvelles vocations en partageant votre parcours fait de défis, de rebonds et de réussites.

Votre rôle s’exprimera à travers différentes prises de parole : auprès de la communauté d’HEC We&Men mais également dans d’autres Clubs HEC Alumni ou auprès des étudiant(e)s de l’Ecole, dans le cadre de programmes de mentorat, de soirées de témoignage ou encore de podcasts.

L’entrepreneuriat regroupe de nombreuses thématiques que chaque Ambassadrice développera selon son parcours et sa sensibilité :

Le déclic : pourquoi choisir d’entreprendre ;

Comment faire face à l’échec et rebondir ;

L’écosystème de l’entrepreneuriat : comment s’entourer et se faire conseiller ;

…

DATES CLÉS DU PROGRAMME

Le calendrier prévisionnel de cette 17ème édition de Trajectoires HEC We&men est le suivant :

● Appel à participation : du 10 décembre 2025 au 20 janvier 2026.

● Clôture des soumissions : 20 janvier 2026 à 23:55 (UTC+2).

● Sélection des Ambassadrices : du 21 janvier au 19 février 2026.

● Proclamation des résultats : entre le 20 et le 28 février 2026.

● Réunion onboarding des Ambassadrices : 30 mars 2026

● Soirées témoignages : fin mai 2026 et mi-octobre 2026.

● Soirée de clôture de la 17ème édition Trajectoires : décembre 2026.

Chaque Ambassadrice participera à la rencontre de bienvenue, à un des deux Symposiums et sera invitée tout au long de l’année entre mars et novembre à participer volontairement aux différentes initiatives.

