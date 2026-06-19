Devenez ange-gardien du patrimoine sacré de votre commune Saint-Hilaire-Foissac vendredi 10 juillet 2026.

Saint-Hilaire-Foissac

Devenez ange-gardien du patrimoine sacré de votre commune

Saint-Hilaire-Foissac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 09:30:00

fin : 2026-07-10 16:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Journée de découverte du patrimoine sacré Formation gratuite

Participez à une journée conviviale consacrée à la préservation du patrimoine religieux local. Ouverte à toutes et tous, cette formation gratuite permet de mieux comprendre l’histoire, la valeur et les bonnes pratiques de conservation des objets présents dans les églises.

Au programme

Découverte des principes de conservation du patrimoine ;

Visite de l’église de Église Saint-Hilaire de Foissac et de sa sacristie ;

Atelier pratique pour apprendre les gestes adaptés à la manipulation et à la préservation des objets anciens ;

Moments d’échange et de convivialité.

Animée par des spécialistes du patrimoine, cette journée s’adresse aussi bien aux habitants qu’aux visiteurs curieux de mieux connaître les trésors culturels et religieux de la région.

Horaires 9h30 16h30

Participation gratuite, sur inscription. .

Saint-Hilaire-Foissac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 058731005

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English : Devenez ange-gardien du patrimoine sacré de votre commune

L’événement Devenez ange-gardien du patrimoine sacré de votre commune Saint-Hilaire-Foissac a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières