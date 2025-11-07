Devenez conducteur de tube extrusion pour NEXANS Saint-Quentin – Agence SAINT QUENTIN Saint-Quentin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T08:00:00 – 2025-11-07T10:00:00

Fin : 2025-11-07T08:00:00 – 2025-11-07T10:00:00

Alliance emploi recherche 6 Conducteurs de tube extrusion en contrat de professionnalisation H/F pour NEXANS entreprise spécialisée dans la métallurgie. A la suite d’un parcours de formation interne, vous serez capable de maîtriser les différents outils de travail afin de contribuer à la production de câbles, tout en respectant les règles de sécurité & d’environnement. Le profil recherché : Expérience en industrie impérative minimum 3 mois Personne curieuse, motivée & à l’écoute Quelqu’un qui

Alliance emploi recherche 6 Conducteurs de tube extrusion en contrat de professionnalisation H/F pour NEXANS entreprise spécialisée dans la métallurgie. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution