Devenez conducteur poids lourd pour la société GFS ! Formation complète (obtention permis C) et poste à l’issue ! Agence RENNES EST Rennes

La société : Gautier Fret Solutions est une entreprise familiale aux fortes valeurs humaines, l’accessibilité et la simplicité à tous les niveaux font partie de notre ADN. Nous sommes aujourd’hui le 1er indépendant de l’Ouest et leader sur notre secteur d’activité de Transport sec de Marchandise Industrielle. La formation (qui débute en janvier 2026) : – au sein d’un centre de formation vous passez votre titre pro porteur (434H) Le poste : – transport départemental de distribution en porteur afi

