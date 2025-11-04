Devenez conseiller(e) en immobilier indépendant avec le groupe IAD Agence MONDEVILLE Mondeville

Devenez conseiller(e) en immobilier indépendant avec le groupe IAD Mardi 4 novembre, 09h00 Agence MONDEVILLE Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T09:00:00+01:00 – 2025-11-04T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-04T09:00:00+01:00 – 2025-11-04T11:00:00+01:00

Participez à une rencontre exclusive avec un professionnel du secteur de l’immobilier et découvrez pourquoi devenir conseiller en immobilier indépendant avec le groupe IAD est une opportunité à saisir. Cet événement est ouvert à tous et vous permettra de découvrir le métier de conseiller en immobilier, les outils nécessaires, et les étapes pour réussir dans ce secteur. Vous aurez également l’occasion d’en apprendre davantage sur l’entrepreneuriat, la gestion de la trésorerie, les statuts juridiq

Agence MONDEVILLE 14120 Mondeville Mondeville 14120 Calvados Normandy

