Devenez famille d’accueil d’un futur chien guide Manufacture des Tabacs Nantes

Devenez famille d’accueil d’un futur chien guide Manufacture des Tabacs Nantes jeudi 23 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-23 14:30 – 16:30

Gratuit : oui sur inscription Tout public

Depuis de nombreuses années, l’association Les Chiens guides d’aveugles de l’Ouest fait appel à des familles qui, bénévolement, souhaitent accueillir un chiot chez elles. Toutes les familles d’accueil sont animées par la même volonté : accueillir un chien pour rendre possible la réussite de l’équipe déficient visuel-chien guide. En collaboration avec les professionnels de l’association, vous participerez à l’accompagnement des futurs chiens guides. Pour accueillir un chiot de l’association chez vous, il faut répondre à quelques critères :- Vous résidez à 1h maximum de Nantes,- Vous avez le permis et un véhicule,- Vous êtes disponible en semaine,- Vous n’habitez pas à plus de 2 étages sans ascenseur,> Vous répondez à tous ces critères, mais vous hésitez encore ? Alors, cette réunion est faite pour vous ! Venez rencontrer l’association le jeudi 23 octobre 2025 de 14h30 à 16h30 à la salle A de la Manufacture, 10 bis bd de Stalingrad à Nantes Au programme :• Présentation de l’association et de ses différentes missions,• Rôle des familles d’accueil,• Temps d’échange avec un éducateur de chiens guides. Sur inscription : docs.google.com

Manufacture des Tabacs Nantes 44000

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4jaG6USaOkXdif3DkKeNbAkh7odLn8GwEZGgml_CppzFUmQ/viewform