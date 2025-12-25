Devenez Maître du jeu, Médiathèque Françoise Sagan Paris

À travers un jeu de rôle au maitre du jeu roulant, venez découvrir ce qui se passe dans les coulisses d’une partie. Vous pourrez apprendre quelques trucs et astuces, mais surtout prendre la place du maitre du jeu pour une scène ! L’occasion d’essayer sans pression, de recevoir des conseils et d’en donner.

Atelier d’initiation au jeu de rôle et expérimenter le rôle de Maître du jeu

Le samedi 17 janvier 2026

de 13h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-17T14:00:00+01:00

fin : 2026-01-17T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-17T13:00:00+02:00_2026-01-17T17:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr



Afficher la carte du lieu Médiathèque Françoise Sagan et trouvez le meilleur itinéraire

