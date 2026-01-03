Devenez MONITEUR/MONITRICE D’AUTO-ECOLE Agence RENNES EST Rennes Lundi 26 janvier, 09h00 Ille-et-Vilaine

Vous êtes passionné(e) par la conduite et souhaitez transmettre votre savoir ?

Vous êtes passionné(e) par la conduite et souhaitez transmettre votre savoir ? Participez à notre réunion d’information dédiée au métier d’Enseignant(e) à la conduite et à la Sécurité Routière (Moniteur/trice d’auto-école) ! Cet événement est conçu pour vous présenter une opportunité de carrière enrichissante et en forte demande. Que vous soyez en réorientation professionnelle, en réflexion ou que le projet soit bien avancé, ne manquez pas cette occasion de vous renseigner ce parcours formation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-26T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-26T12:00:00.000+01:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/553954

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

