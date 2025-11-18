DEVENEZ OPERATEUR D’USINAGE FAB’ACADEMIE Frontenex
– découvrir la formation qualifiante : CQPM Opérateur sur Machine-Outil à Commande Numérique par Enlèvement de Matière (en alternance sur 1 an)
– postuler en vue de signer un contrat de professionnalisation d’une durée d’un an avec une entreprise industrielle locale
De nombreux postes sont à pouvoir. Venez avec votre CV.
FAB'ACADEMIE 10 rue de l'ile 73460 Frontenex Frontenex 73460 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Vous participerez à une réunion d’information collective en vue de : – mieux connaître le métier d’usineur QUALIFICATION FORMATION