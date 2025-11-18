DEVENEZ OPERATEUR D’USINAGE FAB’ACADEMIE Frontenex

DEVENEZ OPERATEUR D’USINAGE Mardi 18 novembre, 09h00 FAB’ACADEMIE Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T12:00:00+01:00

– découvrir la formation qualifiante : CQPM Opérateur sur Machine-Outil à Commande Numérique par Enlèvement de Matière (en alternance sur 1 an)

– postuler en vue de signer un contrat de professionnalisation d’une durée d’un an avec une entreprise industrielle locale

De nombreux postes sont à pouvoir. Venez avec votre CV.

FAB’ACADEMIE 10 rue de l’ile 73460 Frontenex Frontenex 73460 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/522397?at_medium=CMP&at_campaign=DSIMonstreuil&at_cmp_indicateur1=PromotionEvenementConseiller&at_cmp_indicateur2=Multicanal&at_cmp_indicateur3=Multidate »}]

Vous participerez à une réunion d’information collective en vue de : – mieux connaître le métier d’usineur QUALIFICATION FORMATION