DEVENEZ OPERATEUR D’USINAGE Frontenex – DT SAVOIE Frontenex

DEVENEZ OPERATEUR D’USINAGE Mardi 18 novembre, 08h00 Frontenex – DT SAVOIE Savoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T11:00:00

Fin : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T11:00:00

Vous participerez à une réunion d’information collective en vue de : – mieux connaître le métier d’usineur – découvrir la formation qualifiante : CQPM Opérateur sur Machine-Outil à Commande Numérique par Enlèvement de Matière (en alternance sur 1 an) – postuler en vue de signer un contrat de professionnalisation d’une durée d’un an avec une entreprise industrielle locale De nombreux postes sont à pouvoir. Venez avec votre CV. Liste des entreprises partenaires : • 2MI • CIMAT (Ugine) • CLAUSER •

Frontenex – DT SAVOIE 73460 Frontenex Frontenex 73460 Savoy Auvergne-Rhône-Alpes

