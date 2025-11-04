Devenez Opérateur Matériaux Composites (H/F) avec DUFOUR YACHTS et ADECCO – Visite de l’entreprise Périgny – Agence LA ROCHELLE-VILLENEUVE Périgny

Devenez Opérateur Matériaux Composites (H/F) avec DUFOUR YACHTS et ADECCO – Visite de l’entreprise Mardi 4 novembre, 08h30 Périgny – Agence LA ROCHELLE-VILLENEUVE Charente-Maritime

Vous souhaitez découvrir et vous former à un nouveau métier !? Les entreprises DUFOUR YACHTS et ADECCO vous forment et recrutent à compter du 24 novembre. A cette occasion, nous vous invitons à découvrir le métier d’Opérateur Matériaux Composites lors de la prochaine réunion d’information collective du mardi 4 novembre à 9H30. Vous bénéficierez d’une visite des ateliers pour vous rapprocher au plus proche de l’outil de travail et pourrez recueillir l’ensemble des informations nécessaires à votre

Périgny – Agence LA ROCHELLE-VILLENEUVE 17180 Périgny Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

