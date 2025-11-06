Devenez Opérateur régleur sur commande numérique chez MBDA ! Agence BOURGES BAUDENS Bourges

Devenez Opérateur régleur sur commande numérique chez MBDA ! Jeudi 6 novembre, 08h00 Agence BOURGES BAUDENS Cher

MBDA, notre client spécialiste & leader dans l’aéronautique & l’armement reconnu dans le monde de l’industrie recrute 5 futurs Opérateurs régleurs sur commande numérique. Vous serez formés par l’AFPI Centre Val de Loire sur le poste d’opérateur régleur MOCN H/F. En tant qu’opérateurs régleurs H/F vous serez formés aux modules suivants : * Opérateur / régleur / Tournage et/ou rectification, fraisage * Commande numérique * Lecture de plan * Programmation * Electroérosion, moyen de contrôle (pied à

