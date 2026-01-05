Devenez tapissier le temps d’un stage Villamblard

Devenez tapissier le temps d’un stage

35 avenue Edouard Dupuy Villamblard Dordogne

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-16

2026-01-14

Devenez tapissier le temps d’un stage pour redonner vie à votre fauteuil

technique, accompagnement.

A partir de 290€ (fournitures comprises).

Inscr: 06 77 47 11 44. Atelier Récréatis & Co .

+33 6 77 47 11 44

