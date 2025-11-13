Devenez Technicien Inspecteur Electrique par la voie de l’Alternance avec l’entreprise APAVE Agence TOULOUSE SAINT-MICHEL Toulouse

Devenez Technicien Inspecteur Electrique par la voie de l’Alternance avec l’entreprise APAVE Agence TOULOUSE SAINT-MICHEL Toulouse jeudi 13 novembre 2025.

Devenez Technicien Inspecteur Electrique par la voie de l’Alternance avec l’entreprise APAVE Jeudi 13 novembre, 08h00 Agence TOULOUSE SAINT-MICHEL Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T08:00:00+01:00 – 2025-11-13T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-13T08:00:00+01:00 – 2025-11-13T11:00:00+01:00

L’ APAVE recrute ses Alternants Techniciens Inspecteur Electrique (contrats de professionnalisation) en Occitanie. Apprendre concrètement un métier, ça vous tente ? APAVE vous ouvre les portes de son École Interne pour vous former aux métiers de l’Inspection en Électricité, en alternance, gratuitement, et tout en étant rémunéré ! En seulement 1 an, devenez un expert de la maîtrise des risques électriques, avec un véritable tremplin pour intégrer le Groupe Apave et bâtir une carrière durable. Sai

Agence TOULOUSE SAINT-MICHEL 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/483623 »}]

L’ APAVE recrute ses Alternants Techniciens Inspecteur Electrique (contrats de professionnalisation) en Occitanie. #TousMobilisés La semaine de l’industrie