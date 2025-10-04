Devenez un biblio-stagiaire Médiathèque Gaston Baissette Mauguio

entée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Devenez un bibliothécaire pour quelques heures !

l’équipe de la médiathèque vous accompagne dans la découverte des différentes tâches quotidiennes d’un bibliothécaire : prêts des documents, saisie informatique, équipements…

Médiathèque Gaston Baissette 106 BOULEVARD DE LA LIBERTE 34130 Mauguio Mauguio 34130 Hérault Occitanie 0467295089 http://www.mediatheque.mauguio-carnon.com

@dotigny-amélia